Programa Contigo Mujer de Lalo le vio la cara a 100 mujeres: no llegaron créditos de 25 mil pesos

El gobierno de Eduardo Rivera Pérez le tomó el pelo a 100 mujeres que buscaron un apoyo con el programa Contigo Mujer, pues no les otorgó el préstamo de 25 mil pesos que les prometió, por lo cual 83 ya desistieron y sólo 17 lo están exigiendo.

Seis mujeres que participaron en los cursos de Contigo Mujer que impartió el Ayuntamiento de Puebla se presentaron este 25 de octubre en el Palacio Municipal para reclamar que el Ayuntamiento de Puebla sólo las engañó.

Una de las denunciantes informó que el alcalde Eduardo Rivera sólo les tomó el pelo al engañarlas con que les iba a otorgar un apoyo de 25 mil pesos para impulsar su negocio, siempre y cuando cumplieran con dos cursos que impartió la Secretaría de Igualdad Sustantiva de Genero.

Cumplieron con los cursos y les pidieron tomarse la foto

La denunciante relató que sus cien compañeras cumplieron con este requisito; acudieron a los cursos que se impartieron en los Centros de Desarrollo Municipal que se ubican en el norte y sur de la capital con el objetivo de obtener su apoyo.



“Teníamos que hacer un curso en línea y uno presencial, nos otorgaron un certificado con el cual íbamos a obtener un préstamo, que Eduardo Rivera Pérez iba a pagar los intereses con Banco Afirme”, dijo.



Sin embargo, mencionaron que el Ayuntamiento las engañó pues al terminar sus cursos las invitó a tomarse la foto con el alcalde, Eduardo Rivera para que pudiera presumir esta acción en su primer informe de gobierno, pero nunca les otorgaron el préstamo.

Aunado a esto les aseguraron que su dinero les sería otorgado en el año 2023 aunque esto aún no está confirmado ya que el Banco Afirme, que es el encargado de los créditos no les ha asegurado nada, al señalar que no han recibido ninguna indicación.



“Nos dijeron que nos iban a liberar los préstamos en septiembre, pero no nos los han dado, Eduardo Rivera no nos ha querido recibir, íbamos a venir el 10 de octubre, se burlaron de nosotras y ahora no hemos tenido respuesta; por qué pasa esto, nos hicieron celebrar y después de la foto entendimos mal porque según nos lo iban a liberar en 2023 pero es ilógico que todas nos equivocáramos, se burlaron de nosotras”, agregó.



El 20 de mayo, el alcalde Eduardo Rivera Pérez anunció que su administración iba a brindar financiamientos a 400 mujeres con un valor de 25 mil pesos con el objetivo de que pudieran emprender un negocio.

Sin embargo, esto no sucedió pues las participantes pese a que cumplieron con los requisitos desde el mes de junio el crédito les ha sido negado.