Liverpool Angelópolis presume ser Pet Friendly pero no dejaron entrar a esta perrita (VIDEO)

Una perrita llamada ‘Maya’ no pudo ingresar a las instalaciones de Liverpool Angelópolis, aunque este se había anunciado como Pet Friendly.

A través de redes sociales, el usuario Sebastián Galvan, compartió una queja en donde habló sobre que no se le permitió la entrada a su mascota por el área de comida Gourmet.

“PUES CON LA NOVEDAS QUE LIVERPOOL NO ES PET FRIENDLY !!!! NO DEJARON ENTRAR A MAYA ? NO ENTIENDO ENTONCES POR QUÉ LA ANUNCIAN COMO PET FRIENDLY!! Entiendo que en el area de comida y Gourmet es lógico que no pero solo iba a pagar una tarjeta ? baby Maya se quedó en el automóvil mal Liverpool muy mal !!! Liverpool” se lee en la publicación