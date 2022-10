¡No los dejaron pasar! Discriminan a los payasos Chilin y Pikin en Angelópolis (VIDEO)

Los payasitos Chilin y Pikin denunciaron a través de redes sociales la discriminación que sufrieron en su visita a Puebla cuando intentaron ingresar al Centro Comercial Angelópolis, pero elementos de seguridad les negaron el acceso.

A través de un video que publicaron en su cuenta de TikTok, el par de payasitos denunció que, al intentar ingresar al centro comercial, los elementos de seguridad les negaron el acceso bajo el argumento de que no estaba permitido ingresar con el atuendo de payaso.

“Se nos acercaron policías y nos dijeron en pocas palabras que no podíamos pasar porque éramos payaso, porque estábamos pintados y nuestras pelucas, se nos hace muy discriminatorio a nuestra persona”

En la grabación se puede observar como Chilin y Pikin intentan ingresar a Angelópolis, cuando elementos de seguridad les niegan el acceso y señala que no tienen permitido entrar por su vestimenta de payaso.

“Es increíble que por ser payasos no podamos entrar a un lugar en pleno 2022”

Además, se puede observar como elementos de seguridad les explican que necesitan una autorización para ingresar a la plaza, mientras los payasitos insisten que solo deseaban comprar algunos artículos.

“A la plaza no podemos ingresar con ningún tipo de máscara, vienen maquillados, necesitan un permiso y que el director lo autorice, no pueden ingresar así vestidos, al menos aquí en Puebla no está permitido.”