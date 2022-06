Esta semana se define quién sustituirá a Chaín en Desarrollo Urbano: Lalo Rivera (VIDEO)

Rivera Pérez evitó dar un posicionamiento sobre la renuncia del ex funcionario y de los motivos por los cuales se dio su salida de la administración municipal

En el transcurso de esta semana se definirá quién es el perfil que reemplazará a Michel Chaín Carrillo en la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano tras su renuncia por actos de violencia de género, señaló el alcalde Eduardo Rivera Pérez.



? #Metrópolis | Será esta semana cuando se defina quien ocupará la titularidad de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano que dejó vacante @MichelChain #Puebla pic.twitter.com/1vhYANEBv2

— Diario Cambio (@Diario_Cambio) June 14, 2022







El edil afirmó que se encuentran revisando perfiles que podrían ocupar la titularidad de la dependencia municipal a fin de que los trabajos que le corresponden a la institución no sean detenidos.

En este sentido, confió en que sea en el transcurso de esta semana cuando se pueda dar a conocer quién ocupará el cargo que dejó vacante Chaín Carrillo, tras haber revisado las propuestas.



"Estaremos analizando distintos perfiles, espero que en el transcurso de esta semana ya tengamos el nombramiento", expresó.



De igual manera Rivera Pérez evitó dar un posicionamiento sobre la renuncia de Chaín Carrillo y de los motivos por los cuales se dio su salida de la administración municipal.

Esto al argumentar que a través de las vías oficiales del Ayuntamiento de Puebla ya se había dado a conocer una postura referente a los hechos, por lo que no ahondaría más en ello.

El pasado viernes Michel Chaín presentó su renuncia como secretario de Gestión y Desarrollo Urbano después de que en redes sociales su ex pareja sentimental Elia Rojas mostrara fotografías de los moretones que le causaron las agresiones físicas que cometió el ex funcionario sobre ella.

Cabe recordar que además de Elia Rojas, otra de las ex parejas de Michel Chaín también se sumó a la denuncia en su contra, pese a que no dio mayores detalles de las agresiones, siendo consideradas ambas denuncias como ataques por parte del ex funcionario municipal.