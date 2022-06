Ayuntamiento busca a toda costa que poblanos paguen su predial: habrá recargos y hasta embargos (VIDEO)

Los poblanos morosos que no paguen su predial podrían ser embargados y tener una multa por el Ayuntamiento de Puebla si continúan sin cumplir sus obligaciones con el gobierno, así lo advirtió la tesorera municipal, María Isabel García Ramos.

Al puro estilo d #Coppel @PueblaAyto notificará a los poblanos hasta la puerta de su casa que debe impuestos y en caso de no cubrir los recargos o retrasos los podrá hasta embargar, informó la tesorera, María Isabel García Ramos. @Diario_Cambio pic.twitter.com/z4N4Ii8eJ7

La funcionaria dio a conocer que su dependencia ya comenzó a notificar a miles de ciudadanos en las puertas de sus casas que tienen vigente su adeudo con la administración municipal.

"El proceso es una invitación, si no acuden se hace una segunda y si no acuden se inicia un procedimiento administrativo de ejecución que implica que tú vas, haces la notificación y entonces ya tienen un recargo, una multa y si esto no se cubre puedes llegar al embargo", dijo.