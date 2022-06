Ayuntamiento ya tiene diagnóstico de panteones: algunas fosas se comparten por falta de espacio

La secretaria de Servicios Públicos, Xóchilt Zárate Tejeda, confirmó que muchos de los panteones de la capital están al borde del colapso tal y Diario CAMBIO lo adelantó, por lo que muchos de ellos comparten las fosas comunes.

En el mes de mayo Diario CAMBIO reveló que en la capital poblana suman 20 panteones que se encuentran en estado de emergencia, ya que 14 de ellos ya no cuentan con fosas disponibles mientras que seis están por llenarse: tal es el caso del Panteón Municipal que sólo cuenta con 93 lugares sin ocupar.

Ante esto, Xóchilt Zárate informó que su dependencia ya trabaja en una estrategia para contrarrestar esta problemática, pues aseguró que es un tema que le preocupa al Ayuntamiento de Puebla.

La secretaria de Servicios Públicos del Municipio de Puebla manifestó que al momento las zonas en donde ya no hay espacio para enterrar los cadáveres comparten fosas, tal es el caso del Panteón Municipal.

“En el tema de panteones no había comentado porque no teníamos un diagnóstico como tal, lo hemos estado elaborando para saber con qué es lo que contamos. No tengo que engañarlos, son muy pocos los espacios que contamos, en el municipal obvio son fosas compartidas”, dijo.