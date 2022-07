Lalo Rivera no sucumbe a la presión: hablaré de mis aspiraciones en 2024 (VIDEO)

El alcalde Eduardo Rivera Pérez se negó a destaparse para la candidatura a gobernador de Puebla al mencionar que hablará sobre sus aspiraciones políticas hasta el 2024, ya que ahora está enfocado en Corregir el Rumbo de la capital poblana.

El presidente municipal aseguró que por el momento está enfocado en ser el edil de la capital para lo cual “se alquiló”, por lo que sólo le importa atender a los ciudadanos que le piden mejores servicios públicos, seguridad y obra pública.

Eduardo Rivera sentenció que será respetuoso de todos los perfiles que vayan anunciando su deseo por buscar la gubernatura, tal es el caso del presidente del Congreso del Estado, Sergio Salomón Céspedes.

“Lo que yo he expresado es que sigo concentrado en el gobierno de la ciudad, para eso me propuse, para eso me alquile. Como lo he expresado en mi caso seré respetuoso de aquellos que se adelanten, yo seguiré trabajando en Puebla capital y posteriormente como evolucionen los propios tiempos haré mi propio pronunciamiento político con relación al 2024. No como ansias, ya hasta el 2024 daré mi postura si participo o no en el proceso electoral", dijo.