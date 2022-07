Por segundo día ambulantes vuelven con sus puestos, pero respetan la joya de la corona: la 5 de Mayo (FOTOS Y VIDEOS)

Por segundo día consecutivo los ambulantes del Centro Histórico le vieron la cara al Ayuntamiento de Puebla y se instalaron en el primer cuadro de la ciudad, a pesar de las amenazas del secretario de Gobernación Municipal, Jorge Cruz Lepe.

Incluso, por la mañana el alcalde Eduardo Rivera Pérez sentenció que su gobierno no iba a tolerar a los comerciantes, por lo que advirtió que los iba a retirar para seguir con un Centro Histórico limpio y sin ambulantes.

#Metrópolis | El alcalde @eduardorivera01 dijo que los espacios públicos de venta no están permitidos en el centro histórico y que no hay nada que negociar. El reordenamiento llegó para quedarse #Puebla pic.twitter.com/4w9wEYRSkT

Por ello, la madrugada del 6 de julio el gobierno municipal instaló un operativo de 30 elementos de la Policía Municipal para inhibir la presencia de los ambulantes; sin embargo, a las 11:00 horas los comerciantes se volvieron a instalar en el corredor 5 de Mayo a pesar de la presencia de los policías municipales, quienes sólo los observaron cómo se colocaban.

Ante ello, el secretario de Gobernación Municipal, Jorge Cruz Lepe, los mandó a llamar a sus oficinas para llegar a un acuerdo con tal de que abandonaran las calles del Centro Histórico.

No obstante, los ambulantes se negaron a dialogar debido a que acusaron que Jorge Cruz Lepe los amenazó con retirarlos a la fuerza en tres ocasiones, ya que les dejó claro que no iban a colocarse nuevamente.

“Fue una amenaza, él no nos dejó hablar y la verdad ya estamos cansados. Nuestra necesidad es trabajar y nosotros no rompimos la mesa de trabajo, sólo nos salimos por las amenazas, nos dijo si no hacen su levantamiento yo hago un llamado y se quitan”, dijeron los ambulantes.