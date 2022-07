Canirac y Ayuntamiento piden a poblanos denunciar los chiles en nogada fake (VIDEO)

La Canirac y el Ayuntamiento de Puebla alertaron a los comensales y los exhortaron a denunciar en redes sociales en caso de que durante la temporada del chile en nogada acudan a un establecimiento que modifique la receta original o intente hacer creaciones con el platillo típico poblano, así como no utilice los ingredientes de las regiones, con la intención de no desprestigiar el nombre.

En rueda de prensa el secretario de Economía y Turismo de la capital poblana, Alejandro Cañedo, reconoció que no se tiene la denominación de origen de este platillo, debido a que es demasiado complicado realizar y obtener dicho trámite, por lo que sólo queda que los poblanos denuncien a los establecimientos que hacen mal uso del nombre.

En este sentido detalló que el verdadero chile en nogada se realiza y se tiene que comer en Puebla, con los ingredientes de la región y capeado, pues en redes sociales se han hecho virales diferentes platillos que se hacen llamar chile en nogada, pero no cuentan con ninguna de estas características.

Ante esta situación, pidió que los poblanos que conocen el verdadero procedimiento y sabor de este tradicional platillo típico, denuncien en sus redes sociales para evitar que esos establecimientos sigan vendiendo chiles en nogada apócrifos, pues es importante mantener la identidad de la gastronomía típica.

“La denominación de origen es muy complejo, es otro tema, no tiene nada que ver ahorita, cuando algo tiene el orgullo, la calidad y la forma de hacerlo no necesita ninguna cosa adicional, somos una ciudad en donde se come bien y en julio, agosto y septiembre nos reunimos a comer un chile en nogada”, dijo.