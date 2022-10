Regidores piden a diputados de Morena defender a poblanos y rechazar el DAP en Puebla capital

Los regidores de Morena le pidieron a los diputados de su partido rechazar el cobro por el Derecho al Alumbrado Público (DAP), luego de que el alcalde, Eduardo Rivera Pérez insistiera en cobrarle este concepto a los poblanos en el año 2023.

La bancada de Morena en el Cabildo del Ayuntamiento de Puebla sentenció que en caso de que se avale el cobrar de este concepto, el gobierno seguirá sangrando los bolsillos de los poblanos, los cuales han sufrido este año la inflación así como las sanciones y el cobro de parquímetros que les ha aplicado el gobierno municipal.

Por ello, el regidor de Morena, Leobardo Rodríguez Juárez llamó a los diputados de su partido a rechazar este cobro, pues deben pensar en el bien de la ciudadanía, no en costos políticos que sólo perjudicarán

“Creo que la discusión debe ser técnica, pero también con la empatía del ciudadano, no podemos medir costos políticos sino medir cómo impacta en la ciudadanía, porque 18 pesos pueden representar una torta de un día o el pasaje de un día, pero los diputados de Morena deben seguir manteniéndose del lado de los ciudadanos”, dijo.

Asimismo, insistió en que los seis regidores que integran la Coalición Juntos Hacemos Historia rechazarán la Ley de Ingresos 2023 que presentará la comisión de Patrimonio y Hacienda.

Por su parte el alcalde, Eduardo Rivera dijo que su gobierno mantendrá el cobro del DAP dentro de la Ley de Ingresos 2023 pues aseguró que no es un impuesto, y que diversos actores jurídicos además del gobernador, Miguel Barbosa han avalado este concepto.

Asimismo, reiteró que buscará a los diputados del PAN para que avalen el cobro al Derecho del Alumbrado Público, tal y como se lo ordenó el presidente del Congreso del Estado, Sergio Salomón Céspedes.

"Espero que no sea así, el tema de la controversia es en coincidencia de lo que expresaba el gobernador hay una gran coincidencia de varios actores políticos de que el derecho al Alumbrado Público no es un impuesto si no que es algo que está constitucionalmente aceptado", dijo.