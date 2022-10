Rastro Municipal de Puebla descarta recuperar certificación TIF (VIDEO)

El rastro Municipal no irá por la certificación Tipo Inspección Federal (TIF) debido a que esto le cerrará la puerta a los productores locales que son los principales generadores. "No sirve que comamos cosas malas y que los chinos coman digno, es un rastro municipal, es para que coma la ciudadanía".

Así lo informó el director de la Industria de Abastos, Miguel Ángel Estrada Calderón, quien explicó que su dirección se dio cuenta que el rastro al ser tipo TIF únicamente le abriría las puertas a granjas que puedan exportar.

Aunado a esto definió que el rastro debe estar para los productores locales, quienes abastecen de buena carne a la propia ciudadanía.

"Ser TIF solo se solicita para exportar carne y nosotros no tenemos una costumbre de preguntar si es TIF, lo que provocó es que no le permitía el ser TIF abrirle el mercado a lo que es Puebla, hay que reconocer que somos el tercer lugar de producción de carne de cerdo y no lo logramos con granjas grandes si no de traspatio y los de traspatio no cumplen para poder ingresar al TIF", dijo.