Lupita Leal busca frenar tala inmoderada de árboles como la realizada por el gobierno de Lalo en el Centro Histórico

La panista Guadalupe Leal pretende meter un freno al ecocidio de Eduardo Rivera que ha aniquilado 19 árboles en la ciudad y ha podado otros 500 que fueron por afectaciones por lluvias, pues está preparando un proyecto para que se presenten estudios técnicos para talar árboles; además, acusó que el Ayuntamiento capitalino no ha presentado estos documentos para ejecutar dichas acciones.

La diputada de Acción Nacional comentó que por el momento es un proyecto, pues está dando a conocer la propuesta a la ciudadanía y retroalimentándola; sin embargo, dejó en claro que de lo que se trata es de atacar la tala inmoderada de árboles por parte de cualquier entidad, ya sea gobierno, empresa o incluso las mismas personas.

Por ello, aseguró que sí sería un antecedente la tala que realizó la administración del alcalde Eduardo Rivera Pérez el pasado 30 de agosto, donde se talaron 5 árboles tras la caída de uno de ellos que terminó con la vida del menor ‘Santi’.

En ese momento, una de las críticas principales que se ganó el Ayuntamiento de la capital fue que no se hizo un estudio técnico para conocer la viabilidad de remover o no los árboles, por lo que con su iniciativa Leal buscará que siempre que se quieran quitar árboles en Puebla tendrán que pasar por un estricto estudio para que no se retiren arbitrariamente.



“Claro que puede ser un antecedente lo que ocurrió cuando el ayuntamiento de la capital hizo con la tala de árboles del Centro Histórico, pues al final de cuentas no se presentó el estudio técnico y si vas a Transparencia no vas a poder obtener algo similar a un estudio de por qué se quitaron esos árboles en el Centro”, aseguró.



Cabe destacar que la iniciativa está en fase preparatoria, pero lo que se pretende hacer es nutrir lo más que se pueda tanto a nivel social como en el cabildeo dentro del Congreso local; a su vez dijo que obtendría el respaldo del presidente de la Comisión de Medio Ambiente Jaime Natale Uranga.

Por otra parte, la panista recibió el pasado jueves en la sede del Poder Legislativo estatal a su homóloga del Congreso de Morelos, la diputada Andrea Gordillo, quien también es presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Agua. El motivo de su visita fue para buscar el apoyo y respaldo en Puebla de una iniciativa similar a la que presentará Leal.