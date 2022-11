Tema de intoxicados en el Salón Country se volvió una cuestión mediática: Lalo (VIDEO)

El alcalde insistió en que no se va a investigar el asunto de los menores intoxicados con alcohol en dicho salón social porque no hay denuncias de los supuestos afectados

El presidente municipal Eduardo Rivera Pérez señaló que el tema de los intoxicados en el Salón Country se volvió una cuestión mediática, ya que actores políticos se pronunciaron al respecto, y se justificó alegando que no hubo denuncias formales de los afectados.

En rueda de prensa el funcionario municipal insistió en que a raíz del tema muchos políticos como el gobernador de Puebla Miguel Barbosa Huerta, el presidente del Congreso Sergio Salomón Céspedes Peregrina, el coordinador de la bancada del PAN Eduardo Alcántara Montiel y el líder del PRI Néstor Camarillo Medina dieron su opinión lo que convirtió a la situación en algo mediático y hasta de tintes políticos.

Por ello, dijo que ante tantas versiones no se supo con certeza qué pasó la noche del sábado en el Salón Country de la colonia San Manuel, si entraron los jóvenes con alcohol, si se les dio adentro y este estaba adulterado, o cualquiera de las demás versiones no tendrían sustento si no se denunciaba por parte de los afectados.



“El gobernador ya opinó, los diputados ya opinaron y la pregunta que sigo insistiendo, en dónde está la denuncia de los padres de familia, en dónde está la denuncia de un joven que diga que sí, a mí me dieron alcohol adulterado, a mí me obligaron a beber alcohol; no hay una sola denuncia de un afectado. En cualquier caso, no se ha dicho nada por parte de los protagonistas. Es importante atender a lo que en realidad pasó porque solamente ha sido una discusión mediática a través de las posturas de los políticos”, señaló el panista.



Por otra parte, dijo que sería competencia, en su caso, de que la Secretaría de Salud estatal vigilara si se vendió alcohol adulterado en el evento, por lo que son ellos los primeros respondientes en este caso, que pareciera sólo se buscó a responsables, sin atender globalmente lo que sucedió.



#Metrópolis | ??‍♀️ @eduardorivera01 culpó a la @SaludGobPue de no atender el caso de los jóvenes intoxicados en el salón #CountrySanManuel el viernes pasado pic.twitter.com/78yDHtf96c

A la vez, abrazó la idea de que se modifique el Código Reglamentario Municipal para extender las facultades de la administración que lidera, pues con esto podría vigilarse de mejor manera este y otros eventos de la misma naturaleza, por lo que dio la bienvenida a modificaciones de este tipo que provengan desde el Poder Ejecutivo o el Legislativo.

Finalmente, instruyó a la Dirección de Normatividad del municipio a que se llegue a las últimas consecuencias en este tema, si es que llegase a haber responsables; además, si es necesario el alcalde dijo que podría clausurarse el salón.