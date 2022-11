FOTO: Así quedó la caseta de Atempan tras ataque con bombas molotov de normalistas de Teteles

Estudiantes normalistas de Teteles de Ávila Castillo lanzaron bombas molotov a las instalaciones de la caseta de cobro en Atempan y a los policías estatales que la resguardaban y así es como quedó el lugar.

Durante su conferencia de prensa, el gobernador Miguel Barbosa Huerta demandó a la Secretaría de Educación Pública federal sobre estos hechos violentos.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 6:20 horas, cuando estudiantes mujeres de la normal rural Carmen Serdán y hombres que las acompañaban vandalizaron la caseta de Atempan y trataron de agredir a la Policía Estatal lanzando bombas molotov.

Los agentes estaban a distancia, por lo que al parecer no hubo lesionados, sin embargo, los jóvenes rompieron cámaras de vigilancia y vandalizaron cabinas con bombas molotov.

Los jóvenes incurrieron en delitos, por lo que la administración estatal está obligada a presentar denuncias porque se trata de una autopista estatal, y no se puede permanecer omisa.

“Ha habido tolerancia, pero quieren provocar una confrontación, generar condiciones de escándalo, tragedia, drama. Llamo a los papás de las muchachas, los muchachos no son poblanos, no sabemos si son de la normal o no, pero las muchachas son poblanas en su mayoría, llamo a los padres que hablen con ellas, su comportamiento está en el nivel de la comisión de delitos, no de defensa de derechos estudiantiles”.