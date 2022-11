El Ayuntamiento, el Mosup y un cubano se pelean los Campos del Seminario; vecinos son los más afectados (VIDEO)

El Campo Deportivo del Seminario que costó 36 millones de pesos se convirtió en un botín que se pelean el Ayuntamiento de Puebla, un entrenador de beisbol cubano y una agrupación cercana al edil, Mosup, lo cual afecta directamente a los vecinos de las colonias aledañas como Patrimonio o Vicente Guerrero.

Es por ello que este martes la Unión de Vecinos del Sur salieron a manifestarse en la plancha del Zócalo señalando a los regidores del PAN, Susana Riestra Piña, Fernanda Huerta y Manolo Herrera de querer regresar a María del Rosario Tamayo 66 mil metros cuadrados de este campo, sin tomar en cuenta a los colonos.

#Metrópolis | Vecinos de Colonias del Sur piden no sean entregados los Campos del Seminario a un particular, ya que son espacios deportivos y aseguran no han sido tomados en cuenta por el @PueblaAyto ni por el Alcalde @eduardorivera01 #Puebla pic.twitter.com/qSRSMEuvU1