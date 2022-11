Adán Domínguez informó que el parklet que retiraron ayer fue reubicado en la 5 Oriente-Poniente

El gerente municipal de Puebla, Adán Domínguez Sánchez informó que el parklet que fue retirado el día de ayer fue ubicado en la 5 Oriente-Poniente debido a un exceso de estos lugares en el Centro Histórico, además advirtió que ningún restaurante se puede adueñar de estos espacios.

“A lo largo de esta administración lo que se ha hecho en los parklets es darle mantenimiento y otros reubicarlos, los parklets son espacios públicos que lo que buscan es que exista un espacio de sentarse, en ese sentido hay que ser claros los parckles no son propiedad de un privado cualquiera los puede usar, comer, descansar ahí y también cualquier negocio puede ofrecer productos, pero no puede sentir te sientas aquí si me compras”, dijo.