Gerente municipal dice que parklets no son privados, pero todos están frente a restaurantes

El gerente Municipal de Puebla, Adán Domínguez Sánchez aseguró que los parklets del Centro Histórico no son únicamente para uso de algún privado sino para el uso de los poblanos; sin embargo, estos lugares están ubicados frente a cafeterías, restaurantes y bares específicos del primer cuadro de la ciudad.

El 16 de noviembre el funcionario público mencionó que estos sitios fueron realizados para que los poblanos puedan comer, descansar y relajarse sin que algún restaurante se los impida, pues no son para uso comercial.

“A lo largo de esta administración lo que se ha hecho en los parklets es darle mantenimiento y otros reubicarlos, los parklets son espacios públicos que lo que buscan es que exista un espacio de sentarse, en ese sentido hay que ser claros los parklets no son propiedad de un privado cualquiera los puede usar, comer, descansar ahí y también cualquier negocio puede ofrecer productos, pero no puede decir ‘te sientas aquí si me compras’”, dijo.