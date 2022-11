Con todo y privados llenos clausuraron los tables Touch Me y Simpsons

El puente por los festejos de la Revolución Mexicana hizo que los poblanos celebraran en grande, provocando que particulares abrieran dos cabarets sin permisos y no obedecieran los aforos permitidos, por lo que Normatividad Municipal tuvo que clausurarlos y sancionarlos.

Los centros nocturnos Touch Me y Bar Simpson fueron clausurados debido a que no contaban con licencia de funcionamiento.

Mientras que los organizadores del 42 aniversario del grupo Cóndor fueron sancionados por no respetar el aforo permitido, sin embargo su evento no fue cancelado.

La dirección de Normatividad que dirige Enrique Guevara Montiel dio a conocer que fue a través de denuncias ciudadanas que su organismo pudo dar con estos lugares donde se generaba la venta de alcohol y la presencia de mujeres bailando.

Asimismo, detalló que ambos establecimientos se ubican en la junta auxiliar de San Baltazar Campeche.

Ayuntamiento sanciona a sonido Condor pero no detiene el show

Otro de los casos que se presentó el fin de semana fue la sanción hacia el grupo Sonidero Cóndor por rebasar el aforo permitido, en la zona del Periférico

Los elementos de Normatividad acudieron en pleno show con el organizador para darle a conocer la sanción por no respetar el aforo permitido, sin embargo, no pudo controlar a la gente que eufórica siguió bailando y disfrutando del baile que no fue cancelado

9 clausuras y 10 sanciones obtienen Bares por no cumplir con la ley

La unidad de Normatividad informó que los lugares clausurados durante el fin de semana fueron Cabaret Touch Me y Bar Simpson, ubicados en San Baltazar Campeche; Discotheque Insomnia y Bar Beat ambos ubicados en la zona de Zavaleta; así como Bar El Puma, de Boulevard Norte Villas San Alejandro; Restaurante Bar Pekaoo, de Camino Real a San Jerónimo; Salón Social Las Castañas en la 9 Sur 317, Reforma Sur; Compadres (El Chino), en Calle Montealban 5002 Lomas de San Miguel; y Pozoleria Manu, de Calle Valle Nacional 6810 Colonia Del Valle.

Los lugares sancionados fueron Bar El Marinero, en Avenida Reforma 1509; Bar Musass; en San Isidro Castillotla por falta de documentación como Bomberos; Bar La Boutique, en los Pilares; Aplausos, en Prolongación 11, Lomas de Castillotla; Bar Lion´s, de 16 de Septiembre 10938; Tony billar, en Boulevard Carmen Serdán, Colonia Las Cuartillas; Bar La Casita, en Municipio Libre 1682, colonia Universidades; Bar El Pecado, de 11 Sur 4905 A Colonia Prados Agua Azul; Bar El Roma, en Bulevar Norte 1020, Villas San Alejandro y Bar Santa Fe, de Niños Héroes 2503.