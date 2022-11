No se detectó Halloween del Salón Country hasta el otro día con escándalo de alumnos intoxicados: Normatividad (VIDEO)

Enrique Guevara Montiel reconoció que no se detectó el evento ya que no se recibió solicitud del espectáculo ni hubo trámite, donde alumnos resultaron intoxicados.

El director de Normatividad, Enrique Guevara Montiel reconoció que nunca detectó el Halloween del Salón Country en donde losalumnos de la BUAP consumieron bebidas adulteradas y se pusieron ebrios, fue hasta el día siguiente cuando conoció del escándalo.

El funcionario incluso comentó que para este evento no se solicitó ningún trámite para realizar el espectáculo ni para el evento.

"No se recibió la solicitud de espectáculo, no se hizo ningún trámite para el evento público y la segunda parte no recibimos ni antes ni durante el evento ninguna notificación del evento por lo tanto no lo pude detectar y pues solamente nos enteramos al día siguiente", dijo.

El director de Normatividad anunció que la Fiscalía General del Estado y la Contraloría Municipal ya investigan el tema para dar con los responsables de la intoxicación de jóvenes de preparatoria.

El 23 de noviembre, Enrique Guevara Montiel explicó que su dependencia no puede clausurar el Country debido a que es un salón social que no tiene restricción de las personas que ingresan, pues estos lugares sólo se rentan por lo que no es posible otorgarle sanción.

El 5 de noviembre diversos jóvenes de la preparatoria Enrique Cabrera de la BUAP resultaron intoxicados por beber alcohol adulterado en un Halloween realizado en el salón Country.