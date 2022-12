Ayuntamiento clausura seis bares por vender miches y azulitos a chavos menores de 18

En total se revisaron 20 bares: siete estuvieron en orden, dos fueron sancionados, cuatro no tenían actividad comercial, uno fue exhortado por vender en la vía pública, seis fueron clausurados

El gobierno de Eduardo Rivera sancionó a seis restaurantes bares que laboraban de manera clandestina en la capital poblana, los cuales entre sus productos ofrecían micheladas y azulitos a menores de edad.

De acuerdo con la dirección de Normatividad Municipal, los operativos para detectar la venta de alcohol se realizaron el fin de semana en negocios con venta de alimentos y bebidas embriagantes con el objetivo de inhibir la comercialización a menores de edad.

Por ello, este departamento junto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana inspeccionaron 20 establecimientos de los cuales hubo seis clausuras, siete se encontraron en orden, dos fueron sancionados, cuatro sin actividad comercial y un exhorto por invasión en la vía pública.

Los establecimientos clausurados fueron: el restaurante bar El Mixteco o Terraza Guajira, ubicado en Jardines de San Manuel; Sport F5 y el Escarchado Micheladas, ambos ubicados en calle 75 Oriente, Loma Linda; Chel –amix y bar El Suerito, ambos en la 3 Sur y el Bar La China en Artículo 12, Colonia Constitución Mexicana.

En tanto que el restaurante bar La Sin Vergüenza C.U., en Bulevar Valsequillo y Cervecería Poblana, en Municipio Libre, fueron sancionados por falta de documentos y medidas preventivas.

Cabe señalar que los bares Donde Chupar y Go Snaks Go, ubicados en la colonia Universidades, así como la Cervecería San Claudio, en avenida San Claudio 1420 y Bar La Escondida, en Rio Jamapa no registraron actividad comercial.

24 personas son remitidas por conducir bajo influjos del alcohol

Por otra parte, durante el fin de semana elementos de Seguridad Ciudadana remitieron ante el Juez Cívico a 24 personas por conducir en estado de ebriedad, a fin de salvaguardar la integridad física de la ciudadanía.

En esta acción participaron policías municipales adscritos a la Unidad Canina, Corredores Universitarios, Unidad Táctica de Reacción (UTR), Grupo de Intervención Proactiva (GIP), elementos de la Dirección de Control de Tránsito y personal de Asuntos Internos.