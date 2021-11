‘No entiendo su popularidad’: el pianista James Rhodes se lanza vs Bad Bunny

El pianista británico-español James Rhodes provocó una gran polémica en redes sociales tras criticar abiertamente el reggaetón y nombrar específicamente a uno de sus máximos exponentes en los últimos años, Bad Bunny.

De acuerdo con El Financiero, Rhodes, reconocido por ensalzar el catálogo de la música clásica, además de algunos trabajos en televisión y su papel filantrópico sobre el abuso sexual, participó de un ciclo de conversaciones patrocinadas por BBVA, específicamente en la titulada “A mi yo adolescente”.

El pianista aseguró que la música clásica cuenta con una mala reputación en el mundo, hecho que le parece injusto ya que para él es la que permanece más viva de todas. En cambio, explicó que no entiende cómo el género urbano tiene tanto éxito.

Bad Bunny, primer artista con 100 videos con 100 millones visitas en YouTube



“Explicadme, por favor, lo del reggaetón y Bad Bunny. Os juro que no estoy diciendo que sea una mierda, pero no entiendo su popularidad. ¿Vamos a escucharlo dentro de 200 y 300 años? Pues no, ni de coña. Pero de Beethoven sí”, argumentó.



Las respuestas llegaron de inmediato criticando el comentario negativo de Rhodes, quien se une a una larga lista de celebridades que han desvalorizado uno de los géneros que más ha crecido en los últimos años.

Aunque el cantante puertorriqueño no se ha manifestado al respecto, recientemente asistió a los American Music Awards gracias a una invitación para interpretar un tema en el escenario junto a Julieta Venegas y Tainy, además de su nominación en cinco categorías de la premiación.

En su paso por la alfombra roja el intérprete de “Lo siento bb:/” accedió a dar algunas entrevistas, aunque se descolocó cuando no entendió una de las preguntas que le hicieron. “Te voy a ser bien claro. No entendí lo que me dijiste. I don’t understand what do you say”, replicó tanto en inglés como en español, lo que generó la risa de los presentes.

Con información de El Financiero