Tengo testigos directos: Anabel Hernández ante relación de Galilea con Arturo Beltrán Leyva

Luego de que Galilea Montijo se soltara en llanto y negara la supuesta relación que tuvo con Arturo Beltrán Leyva, hecho publicado por Anabel Hernández en su libro 'Emma y las otras señoras del narco', la escritora aseguró que tiene testigos directos de lo ocurrido.

Galilea en medio de lágrimas pidió que no se le acusara más y no se le relacionara con el narco porque manchan su imagen.

“ Qué tristeza que tantos años trabajando, que ustedes me conocen... siempre salgo a dar la cara, hasta el mismo público sabe que he llevado una vida de trabajo. Es muy triste escuchar que hay rumores. Viene de un canal de YouTube, que viene en un libro que no ha salido ”

Además Galilea señaló que tiene previsto tomar acciones legales, ya que no sostuvo una relación sentimental con el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva, quien murió el 16 de diciembre de 2009 en un enfrentamiento con la Marina mexicana.

Anabel Hernández aclara que Galilea no es el personaje principal de su libro, sin embargo sí aparece en algunas páginas.

Finalmente la escritora aseguró que no está difamando a nadie en el libro y que no borrará ninguna sola página de lo escrito.

“Lo que he dicho de ella está en el libro, no es más ni menos. Es lo que está en el libro, yo no voy a aumentar ni quitar una coma… Yo me hago responsable de lo que está escrito ahí porque no es una difamación lo que está escrito. Yo no sé lo que puedan opinar o no opinar o lo que han opinado o pueden opinar otras personas, eso no está en mi control, no puedo hacerme responsable de lo que digan otros”.