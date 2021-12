“La cagué, perdóname”: YosStop recapacita y externa disculpas a Ainara (VIDEO)

A través de redes sociales, se hizo viral un video de la Youtuber, Yoseline Hoffman “YosStop”, en el que ofrece una disculpa pública a Ainara Suárez, quién en una fiesta a la que asistió fue violada por cinco jóvenes que la alcoholizaron para aprovecharse de ella, motivo por el cual YosStop la revictimizó.

En el video se observa a la Youtuber, que se encuentra sentada en un sillón color gris, en el que sostiene una computadora donde lee la disculpa que ofreció a Ainara Suárez, además aprovechó para agradecer a sus seguidores todo el apoyo brindado hacia ella.

"Te ofrezco a ti, Ainara, mi más sincera disculpa, ofrezco también disculpas a todas las personas que se sintieron ofendidas por el video "Patética generación" y a todas las personas que he dañado cuando en otras ocasiones he agredido, me he burlado y he lastimado a otras muchas mujeres"., señaló YosStop.