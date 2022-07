Esposo de YosStop explica por qué YouTube cerró las cuentas de la youtuber

Después de la cancelación de las cuentas de Yoseline Hoffman, en la plataforma de Youtube, su esposo, Gerardo González, a quien también le eliminaron su canal Somos dos, explicó las razones por las cuales fueron anulados.

De acuerdo con las declaraciones de Gerardo, el pasado miércoles 6 de julio, como cada semana, grabaron un nuevo video para su canal Somos dos, pero al intentar subirlo, recibió una notificación que informaba que su cuenta estaba dada de baja.

"De pronto me llegó un correo que decía, 'hemos borrado tu canal por infringir los lineamientos severamente o repetidamente', entonces entré a verificar y ya no tenía acceso. Dentro de todos esos avisos te dicen que si crees que borraron por accidente o que hay un error, se puede emitir una apelación al equipo de Google; algo que hice inmediatamente, les mandé una pequeña apelación donde dicen cuál es el link del canal, un correo alterno donde te puedan localizar, también un teléfono y una explicación lo más detallada posible de la situación".

La noticia del cierre de sus canales la recibió YosStop minutos después del mensaje que le llegó a su esposo, la youtuber al igual que González ha buscado contactar al personal de la plataforma sin éxito.

Un vocero de Youtube dijo a El Universal que la razón para el cierre de los canales de YosStop es:

Gerardo especula por qué pudo haber sido esta sanción por parte de la plataforma, porque tal vez la temática de su video "Parejas machistas", pudiera haber dado una mala impresión, pero asegura que es muy poco probable que esto sea así.

"No se maneja absolutamente nada que pueda romper los lineamientos, no agredimos, no entramos en materia de nada, simplemente hablamos de cosas rutinarias, entonces no veo que haya habido algún problema con el contenido de ese video. Si pones algo que pueda simular agresión o algo así, puede censurar, bajar el video o desmonetizarlo, pero precisamente eso es lo que nos ha llamado la atención, porque cuando algo así sucede generalmente te desmonetizan el video, que es la primera acción que hacen, o en su caso porque también viene dentro de sus reglas, si el video definitivamente no debe estar ahí, te mandan un strike, o si en verdad es un contenido muy grave, hacen una eliminación inmediata, pero éste no es el caso".