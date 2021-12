Galilea no está sola; Anabel Hernández tiene nombres de más actrices vinculadas con el narco

Anabel Hernández, periodista y escritora del famoso libro “Emma y las otras señoras del narco”, afirmó que tiene una lista amplia de actrices vinculadas con el narco.

Durante la presentación de su libro en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, la escritora comentó que los nombres de aquellas mujeres aún no aparecen en su obra tras no terminar la investigación sobre ellas.

“Sus nombres no están aquí porque no he terminado esa parte de la investigación, mi responsabilidad me obliga a revelar esos nombres cuando yo haya terminado la investigación”, mencionó Anabel.