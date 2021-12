¿Qué? Britney Spears y príncipe William tuvieron un romance

Cristopher Andersen, experto en la realeza, aseguró que el hijo de la fallecida Lady Di, Príncipe William, tuvo unos queveres con Britney Spears y Lauren Brush, sobrina del ex presidente de Estados Unidos George W. Bush.



Aseguran que el príncipe William y Britney Spears sostenían un peculiar romance y salen a luz los detalles de este amorío que dejó a muchos con la boca abierta.https://t.co/Qco7RDrL5i pic.twitter.com/U9tqW2cISk

— Suelta La Sopa (@SueltaLaSopaTV) December 8, 2021

Andersen publicó su reciente libro “Brothers and Wives: Inside the Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan (Hermanos y esposas: dentro de las vidas privadas de William, Kate, Harry y Meghan)”, salió a la venta el 30 de noviembre, y menciona la relación del William y Britney.

Cabe resaltar que dicha relación se dio en el año 2002, cuando ambos eran adolescentes, por lo que su amor fue cibernético, dándose a conocer 20 años después.

Se ha dado a conocer que Spears y William intentaron juntarse cuando eran jóvenes, pero mantuvieron sólo su relación a través de correos electrónicos, sin llegar a verse durante ese tiempo.

Por otra parte, el Príncipe William, quien tiene ahora 39 años, estuvo enamorado de Cindy Crawford, una supermodelo. Por lo que su madre la princesa Diana, organizó una reunión cuando él tenía 14 años y pudiera conocerla.

Información obtenida de: Telemundo y Glamour

