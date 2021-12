“¿Quién es una argentina para hablar de mi familia?”: Alejandro Fernández arremete contra Olga Wornat (VIDEO)

Alejandro Fernández habló sobre la biografía escrita por la argentina Olga Wornat, en donde se mostró molesto por las preguntas, y lanzó cuestionamientos contra la autora.

Durante su llegada al hotel Reforma, para su concierto en el Auditorio Nacional, ‘El Potrillo’ fue cuestionado acerca de libro ‘El último rey’ escrito por la argentina Olga Wornat.

“No te puedo decir nada [...] Osea güey, a ver hablen bien de lo que van a decir. Les voy a pedir que se enteren bien. Me vale Madr*s. Y, ¿quién es una argentina para hablar de mi papá y de nuestra familia?, no quiero saber nada”, señaló el intérprete

Alejandro Fernández fue abordado por la prensa por el supuesto tema del secuestro que sufrió su hermano Vicente Férnandez Jr. a manos de otro de sus hermanos Gerardo Fernández, el hijo de en medio, según se mencionó en el libro “El último Rey” de Olga Wornat.

Ante esto, se le preguntó sobre su hermano de en medio Gerardo, quien se asegura que es capaz de muchas cosas.

La periodista también aseguró que, según sus fuentes, cuando Vicente Jr. estuvo “desaparecido” durante varios meses entre abril y junio fue por culpa de Gerardo, quien lo internó a contra de su voluntad en una clínica y lo habría hecho debido a que Vicente Fernández en ese momento se encontraba dividiendo parte de su herencia entre su descendencia.

Alejandro Fernández no ha sido el único en levantar la voz por parte de la dinastía , el pasado 6 de diciembre Vicente Fernández Jr. habló para la revista TVyNovelas sobre las aseveraciones de la periodista en su libro.

El hijo mayor de “El Charro de Huentitán” señaló durante la entrevista que la periodista argentina trató de ponerse en contacto con él, pero se negó:

“Yo nunca hablé con esta periodista; sí, me buscó, pero no la atendí. Todo lo que dice su libro ahora lo tendrá que probar; no tengo más comentarios”, señaló para la revista de espectáculos.