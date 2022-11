Doña Cuquita responde críticas por infidelidades de Vicente Fernández (VIDEO)

María del Refugio Abarca, viuda de Vicente Fernández, respondió a las críticas que ha recibido por soportar las infidelidades de su ex esposo.

“A don Vicente le gustaba todo, desde muchachas hasta paletas. Y como siempre lo dije, de las puertas del rancho para acá era mi marido, aunque me critican, me criticaron, no me interesa porque yo no iba a cuidar a un señorón, andarlo cuidando y andar tras de él”.