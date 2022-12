FOTOS: Así fue la lujosa pedida de matrimonio de Vicente Fernández Jr. a Mariana González

Luego de que se rumorara que Vicente Fernández y su novia, Mariana González, se comprometieron, la pareja confirmó la noticia y dieron detalles sobre cómo fue el momento en que el cantate le propuso matrimonio a la empresaria en Francia.

Vicente Fernández Jr. y la llamada Kim Kardashian de Tepatitlán, Mariana González, dieron el siguiente paso en su relación y se comprometieron en París, Francia. Según narró la influencer para el programa Despierta América, ella no se esperaba que su novio le fuera a pedir matrimonio ya que suelen hacer este tipo de viajes a distintos países y pensó que era uno más.

“Fue muy romántico, no me lo esperaba. Él me ha invitado varias veces a viajar, pero este viaje pues era mi cumpleaños, (me dijo) ‘te voy a llevar a un lugar’ y no me decía qué rollo, ya me dijo para Francia”, comenzó su relato la dueña de Dashan.