¡No puede ser! Rápidos y Furiosos 10 llegará al cine hasta 2023

La productora Universal Pictures, aplazó el estreno de la décima película de Rápidos y Furiosos, para el mes de mayo del 2023; el filme estaba pautado para lanzarse en abril pero se decidió posponerse unas semanas más.

La casa productora de la franquicia, no se ha pronunciado al respecto sobre la razón por la que la película se estrenará en mayo y no en abril, sin embargo, la cinta competirá con los lanzamientos de Guardianes de la Galaxia Vol.3, La Sirenita (Live Action), que se tienen previsto sean estrenados para verano del 2023.

Cabe la posibilidad, que Universal Pictures haya aplazado el estreno de la película, para emular recrear el gran éxito de recaudación de 163 millones de dólares en el primer fin de semana de Fast and Furious 9, cinta que se estrenó en mayo de 2021.

Por lo que se espera que en próximos meses, Universal Pictures se pronuncie, sobre el motivo del aplazamiento del estreno de la película, que pretende ser otro éxito mundial en taquilla tal como lo fue Fast and Furious 9.

Con información de Excelsior