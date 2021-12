¿Qué son los corridos tumbados? El nuevo género que interpreta Natanael Cano

El corrido tumbado, se volvió un género de música muy escuchado para la gente de latina en Estados Unidos, sin embargo, este estilo es la evolución de los corridos tradicionales creados en México en los años 70’s.

En la década de los 80’s, los corridos eran dedicados principalmente a los grandes capos criminales de esa época, pero para el año 2000, la violencia aumentó en México, por lo que había más tiroteos en el que atacaban ahora a la población.

Por consecuencia, el corrido se convirtió en un instrumento para relatar los hechos, utilizando el corrido tumbado para resaltar la problemática de las drogas, asesinatos, sexo y romance.

Las letras de este género musical son explícitas, con uso de groserías y de contenido violento verbal. Y en videos, se denotan a través de la vestimenta, en el que utilizan tenis, gorras, cadenas y ropa suprime o Gucci.

Pepe Aguilar cedió una entrevista con el Escorpión Dorado, en el que comentó que la música actual le parecía ‘pinche’. A lo que el cantante de corrido Trap, Natanael Cano, respondió a dichas declaraciones pensando que esos comentarios habían sido contra él.

Cabe resaltar que Pepe respondió ante esas supuestas acusaciones, señalando que en ningún momento se había referido a él.

“Hace 30 años había un friego de artistas, todos los géneros, perrísimos, y ahorita no, la neta no, me vale gorro”, señaló Pepe Aguilar.