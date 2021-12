Palazuelos Mirrey asegura que será el próximo gobernador de Quintana Roo: “voy alto en las encuestas”

El actor Roberto Palazuelos, señaló que se convertirá en el próximo gobernador del estado de Quintana Roo, ya que va muy alto en las encuestas, por lo que confía en que los ciudadanos voten por él en las elecciones del siguiente año.

En entrevista para medios, el actor y empresario, dijo que aún no sabe para qué partido político será candidato, pero confirmó que será esta semana, que convocará a una rueda de prensa para informar cuál será su decisión.

“Aun no tengo el partido, no sé por dónde me voy a ir, pero se va a definir todo esta semana”, aseveró Roberto Palazuelos.