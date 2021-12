¡Al fin! Carlos Muñoz se va de las redes sociales; acepta que su personaje es “ofensivo y superficial” (VIDEO)

El conferencista y youtuber, Carlos Muñoz, anunció su retiro de las redes sociales luego de que se generaran diversas polémicas con respecto a su actitud.

Con un video en Instagram, el youtuber se despidió de sus seguidores, pues él mismo ha considerado que sus comentarios han afectado y son de manera frívola.

Aseguró que él no se identificó con los comentarios realizados, y que aunque las polémicas lo ayudaron a llegar a su meta, no le ha gustado la forma de llevarlas.

Dijo que su retiro será temporal, y fue publicado en Instagram y YouTube el 29 de diciembre, y hasta el momento más de 77 mil views

Luego de que describiera a su personaje como “disruptivo, ofensivo, frívolo y superficial”, Muñoz indicó que no hay fecha para su regreso y que durante su ausencia habrá “un largo proceso de introspección”.

“Sé que el personaje del Master Muñoz fue disruptivo, pero en ocasiones también se volvió ofensivo, frívolo y superficial; no me identifico. Por lo tanto, desde hace unos meses me he planteado la necesidad de evolucionar, de cambiar profundamente. Me despido hoy de ustedes para entrar en un proceso largo de introspección. No sé cuándo regresaré, pero sé que el día que lo haga, lo haré para seguir trabajando por ustedes, los emprendedores que mueven este mundo hacia adelante. Hasta pronto”, dijo.