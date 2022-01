Juanes estalla contra las redes sociales: ¡Las odio, las detesto! (VIDEO)

El cantautor colombiano Juanes estalló contra las redes sociales y cómo se le dedica más tiempo a ellas que hasta a la propia familia

“El problema que yo tengo es que odio las redes sociales, las detesto. No es que odie las redes sociales porque no odio a la gente, pero odio las redes sociales”.

A través de Instagram, donde el intérprete de “A Dios le pido” explicó por qué siente rechazo por las redes sociales, en donde el cantante tiene millones de seguidores.

“Todos los días es lo mismo, yo diciendo: ‘Qué me invento para’, no, estoy harto de eso, no quiero inventarme nada más, me valen las redes sociales”.