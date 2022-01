Andrés García reconoce amistad con Beltrán Leyva: “nunca hicimos negocios, solo la pasábamos bien”

El actor mexicano, Andrés García, reconoció que si fue amigo del narcotraficante Héctor Beltrán Leyva, del que señaló que solo se reunían para comer, convivir y beber tequilas, pero negó rotundamente que en algún momento hizo negocios con él.

En ese sentido, el actor tiene planeado demandar a Anabel Hernández, ya que la periodista lo ha señaló en su libro “Emma y las otras señoras del narco”, de tener negocios y vínculos con el crimen organizado, en especial con el Cártel de Los Beltrán Leyva.



“Los conozco a casi todos (narcotraficantes) y algunos son mucho más decentes y mucho más amables que ella, pero de ahí a que yo haya ganado dinero con ellos que lo compruebe, lo va a tener que comprobar ante un juez”, aseveró Andrés García.



Andrés García comentó, que él tiene relación con muchas personas, pero nunca ha hecho algo por debajo de la ley, ya que se considera como una persona honesta y transparente, por lo que arremetió contra Anabel Hernández por haberlo difamado.



“Se permitió el lujo de decir que yo soy socio de los narcos. Narcos su chingada madre y su papá, a ellos puede señalar de narcos; Héctor Beltrán es mi gran amigo, pero nunca hicimos ningún negocio. ¿Y me visitaba? Claro que sí, y la pasábamos muy bien y nos tomábamos un tequila juntos”, detalló Andrés García.



Por último, el actor señaló, que tampoco se reunió con el ex líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín Chapo Guzmán, pero de haberlo hecho no tendría problema en confesarlo, ya que él no debe ni teme nada.

Con información de Reporte Indigo