“Deja de hablar mentiras”: Andrés García responde a su hijo Leonardo tras despotricar vs su esposa

Andrés García, actor con 81 años de edad, se está recuperando de la neumonía que lo envió nuevamente al hospital, donde además le hicieron un antidoping a petición de su esposa Margarita Portillo, dando positivo a cocaína.

Sin embargo, ha regresado a casa, y decidió responder a las acusaciones que hizo su hijo Leonardo García hacia Margarita, quien aseguró que la esposa del actor es responsable del estado de salud de Andrés, además de negarle la entrada para verlo.

"Desafortunadamente la persona que en ocasiones lo atiende, Margarita Portillo, no nos comparte la información completa, ni los cuidados que está recibiendo, y así mismo cuando está con ella no nos da acceso a visitarlo", escribió.

Ante ello, Leonardo señaló que se entera de cómo está su padre a través de la televisión, con lo que expone Margarita.

"No sé qué intereses personales o económicos traiga Margarita y su hijo Andrés con mi padre, alejándolo de todos los que lo queremos, pero no lo vamos a permitir", sentenció.

Andrés está siendo cuidado por su esposa Margarita por su hermana Rosamaría García, por lo que comentó en una entrevista con “De primera mano” que, gracias a ella, su hermano sigue vivo.

Rosamaría comentó que la salud de Andrés es delicada, pero estable.

Por otra parte, Andrés García envió un mensaje a Leonardo, a quien lo calificó de mentiroso, y le pide que se mantenga al margen con su familia.

"Mi hijo Leonardo es el que nunca ha ayudado en nada; no paga una comida de nadie jamás; Leonado, ya cállate la pu** boca, deja de hablar pen*** y mentiras, que no has ayudado nada a nadie, todo mundo ha ayudado más que tú; el hijo de Margarita me ha cuidado; un consejo, deja de chi***, no te metas con mi familia", señala Andres desde la cama y con oxígeno.