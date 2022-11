‘Se me cayó el alma a los pies’ Esposa de Andrés García revela que el actor sufrió sobredosis de cocaína

Andrés García, actor de 81 años volvió a tener una crisis de salud que al parecer detonó por el consumo de cocaína, así lo reveló el antidoping que le practicaron a petición de su esposa Margarita Portillo.

En entrevista para "De primera mano", Margarita comentó que hace tres semanas acudió al llamado de auxilio de su esposo, quien estaba en pésimas condiciones, pues no podía articular palabra, por lo que lo llevó al hospital, donde le revelaron que tenía una sobredosis.

“Y me dice ‘por el cuadro de sobredosis las horas más difíciles son las 72 primeras horas’… para mí como que se me cayó el alma a los pies, y me va cayendo el veinte de que eso es una sobredosis porque yo no sabía cómo era eso tampoco, mando a hacer un examen antidoping y sí salió positivo a cocaína; fueron hora y días de pesadilla realmente”, confesó.