Revela cuanto ganará Carmen Muñoz en Hoy; no le llega al sueldo de Galilea

El periodista Michelle Rubalcava reveló que el sueldo que Carmen Muñoz recibirá tras llegar al programa Hoy, asegurando que no es mayor a los de Galilea Montijo y Andrea Legarreta.

A través de un video YouTube, el comunicador aseguró que Carmen Muñoz estará ganando un sueldo de casi 800 mil pesos anuales.

“Ayer me eché una llamada con un amiguito que tengo en Televisa, no digo nombres porque acuérdense que las fuentes nunca se revelan… le pregunté qué onda con Carmen Muñoz… le van a tener un programa como tipo de concursos y que el sueldo que le van a pagar equivale, no tanto como el de Andrea Legarreta, pero muy cerca de lo que más o menos gana. Eso me contaron ayer alguien de Televisa… no es el sueldo de Andrea, pero un aproximado a lo que gana”.

“En sí la cifra, me han dicho que Galilea es la que más gana como conductora…y después de todo el boom que ha tenido Carmen Muñoz, pues que le van a dar un sueldo, no como el de Andrea, pero sí un poquito más bajito, o sea un sueldo muy bueno...Siempre me voy a alegrar que la gente le vaya bien… viene un programa muy importante para ella. Que ahorita Televisa va a enfocarse mucho para darle la bienvenida, la vamos a ver en Hoy, en el matutino por unos días y Televisa está trabajando para darle un programa a la altura”, destapó el periodista en su canal de YouTube.