¡Pega Ómicron a conductores! Bisogno y Arath de la Torre se enferman de Covid

Los conductores, Daniel Bisogno y Arath de la Torre se unen a la larga lista de celebridades contagiadas por el Covid-19 ante la cuarta ola de la variante Ómicron en México.

Fue a través de los programas de televisión, ‘Hoy’ y ‘Ventaneando’, donde se dio a conocer la noticia de los conductores contagiados de coronavirus.

Fue Pati Chapoy, quien dio la noticia de la enfermedad de Daniel Bisogno en el programa de Azteca, ‘Ventaneando’.



“Pues el señor Daniel Bisogno dio positivo en Covid-19, por eso no está con nosotros el día de hoy. Él se va a tomar unos días de descanso”, dijo la conductora.



Por tal motivo, el conductor se ausentará unos días del programa de espectáculos, pues aunque se encuentra bien, sólo tiene tos.



“Afortunadamente sólo tiene ligera ronquera, un poco de tos y nada más, está en su casa, está en paz, se está comiendo las uñas; le preocupa más no trabajar que el mentado Covid” y obviamente le dije que descansara, que la única forma de sacar ese bicho es haciendo lo que el médico dice: estar en reposo y estar en su casa”, dijo Chapoy.



Estoy triste, dice Arath de la Torre

En el programa de revista de Televisa, Arath de la Torre, reveló que se contagió de Covid-19, aunque la primera que tuvo síntomas fue su esposa, pese a esto mencionó que está triste, pues quiere regresar a correr.

“La verdad es que estoy medio tristón, me la estaba pasando muy bien, había regresado con mucha fuerza y muchas ganas y pues ahora me tocó la de Caín, mi mujer resultó positiva ayer y yo me hice la prueba ayer saliendo del programa y bueno pues salió positiva en la noche”, dijo el conductor.

Por lo que, mencionó que se hará otra prueba para descartar que tenga el virus y así, regresar a la televisión.



“Mañana vienen y me ajustician. Ya me quiero salir a correr, nunca sentí nada, eso es por estar vacunado”, dijo el también comediante.



El programa de ‘Hoy’ se ha suscitado un contagiadero, pues también está enfermo, Raúl Araiza.