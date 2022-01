Me quedó el cabello chiquitito, me lo tocó y se me cae, narra poblana víctima de Studio S de Huexotitla (VIDEO)

Una joven poblana narró su pésima experiencia a través de su cuenta de Instagram cuando se dio cuenta que su cabello se le estaba cayendo, después de que le aplicaron un tratamiento para pintarse mechas

? “Me quedó el cabello chiquitito, me lo tocó y se me cae”, narró poblana afectada en el salón de belleza #StudioS de #Huexotitla pic.twitter.com/QD9yoVo42l

Tras reclamar en el salón de belleza, la única solución que le dieron es regalarle una peluca para que no se notaran los daños.

“Estoy en el baño de Salón Estudio de Huexotitla, me acaban de arruinar el cabello y no me dan ninguna solución” denunció la joven afectada.