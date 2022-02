Only Fans de Ninel Conde, más caro que Netflix y HBO juntos

La famosa cantante anunció que abrió su cuenta de Only Fans no podrás creer el precio.

La famosa actriz, Ninel Conde anunció tras varios meses de espera, que abrió su cuenta de Only Fans que tendrá un contenido tan exclusivo.

Mientras Netflix en México tiene planes desde 139 pesos, y HBO cuesta 99 o 149 pesos dependiendo los beneficios, la cuenta de Only Fans del Bombón Asesino, es de 20 dólares, es decir, el equivalente a más de 400 pesos, para ver lo que comparte en dicha la plataforma.

La actriz, dijo que la abrió debido a que sus seguidores la habían pedido con gran anhelación, y tas haberlo pensado, decidió probar la plataforma.

Durante una entrevista ofrecida al programa El Gordo y la Flaca, Ninel, comentó que por el momento cuenta con dos sesiones fotográficas que se llevaron a cabo en Los Ángeles y Miami .

Asimismo, explicó que aunque las fotografías serán sexys no habrá material explícito como desnudos, pues considera que su concepto va por otro lado. Sin embargo, afirmó que habrá: "Piecitos y algo más".















"Cuando muchas personas escuchan OnlyFans piensan que solamente es contenido explícito o desnudos, hay mucho contenido que se puede hacer, fotos obviamente sexys, un poquito más de lo que haces en redes sociales", comentó.



A través de Instagram le dijo a sus fans que será contenido exclusivo de calidad



"Por fin puedo compartirles esta noticia que me había estado guardando, podrán ver contenido exclusivo y de calidad en onlyfans.com/ninelconde, como este sneak peak que les dejo. Lo que verán allá no lo han visto en ninguna otra parte".



Sin embargo, parece que hasta el momento la cuenta de Only Fans no ha logrado despegar, pues mientras algunas famosas alcanzan los cientos de suscriptores en cuestión de horas. Después de un día de su anunció la cantante únicamente cuenta con 84 seguidores y de acuerdo al programa de Chisme no like:



"A las seis horas de haber estado en el programa del Gordo y la Flaca para promocionar su cuenta, sólo tenía un suscriptor" dijo Chisme no like



Los conductores le recomendaron quitar todas sus fotos en bikini de su cuenta de Instagram, para que todo el contenido se vaya a su cuenta.

Con información de Grupo Fórmula