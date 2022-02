Ahora queman a Estudio K por destrozar cabello de poblana; dueña acusa que no pudo comprar extensiones (VIDEO)

Luego de que una joven denunciara que acudió a la estética Studio S de Huexotitla para hacerse luces, pero terminó casi sin cabello, ahora otra poblana exhibió a Estudio K sucursal Zavaleta por su mal trabajo y pésimo servicio.

A través de redes sociales, una joven narró la experiencia negativa que vivió su amiga en el salón de belleza ubicado en Zavaleta, donde aseguró que su cabello fue destrozado por un tratamiento mal hecho.

“Peeeesssimo lugar a mi amiga le acaban de hacer destruir su cabello y encima no lo reconocen, cobran más servicios siendo que no es la solución del problema. La dueña del lugar la tacha de chismosa y todavía de regatera cuando le pago de contado con notas en mano por el servicio de extensiones disque naturales y todavía le tuzaron el cabello 2 veces que según para que ya no se notara, una porquería de lugar!”, escribió la clienta.