VIDEO: Jovencita estalla en llanto por no alcanzar boleto para Bad Bunny: "estuve formada y sin bañarme"

A través de redes, circula un video que se viralizó rápidamente, en el que una fan llora desconsoladamente debido a que no encontró boletos VIP, para poder asistir al concierto de Bad Bunny en la Arena Monterrey.

“Llevo dos días aquí, quiero ayuda, la verdad tengo fe yo tengo fe, yo estuve sola, me fui a bañar y ya no conseguí boletos, pero yo quiero verlo, yo quería boletos para el VIP, pero ya no hay”, aseveró la joven llorando.