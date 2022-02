El día que Bad Bunny cambió su Bugatti por un Toyota Corolla de 2003: me hace feliz

Bad Bunny confesó que se compró un Bugatti porque nadie se lo prestaba para hacer su aparición estelar en la gala de los premios Latin Grammy de 2020, pero su auto que usa regularmente es otro.

"Yo me monto en un Corolla del 2003 y estoy feliz por ahí, caminando",

De acuerdo con Marca, el reggaetonero reveló que sólo quería el Bugatti para un rato, aunque luego le ha servido de inspiración para las letras de sus canciones o para promocionar alguno de sus temas musicales. Incluso ha protagonizado momentos estelares en el show televisivo de la lucha libre americana (WWE), donde el puertorriqueño hizo su debut en febrero de este año conduciendo el deportivo francés.

Pero el coche que de verdad hace feliz al cantante es su Toyota Corolla de 2003, con el que puede conducir por Puerto Rico sin llamar la atención y sin que lo paren en cada esquina para hacerle fotos. Fue uno de los motivos por los que envió el Bugatti de vuelta a Miami, ya que tampoco es un gran apasionado de los coches caros.

"Yo no soy amante de los vehículos, no soy amante de mis carros. A mis amigos les gustan los carros la ostia, pero yo soy bien diferente, no soy fanático de esas cosas", explicó hace pocos meses.