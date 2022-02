¿Habrá engañado a Belinda? Exhiben a Nodal celebrando el 14 de febrero con su ex (VIDEO)

En un video exhibido en redes sociales, Nodal aparece festejando el 14 de febrero con su ex novia María Fernanda Guzmán.

Aunque Christian Nodal, ha pasado como mártir tras la ruptura con Belinda, un video exhibió que el cantante pasó el 14 de febrero con su ex novia, María Fernanda Guzmán, mientras su prometida se encontraba en New York.

A través de redes sociales se encuentra circulando un video en el que presuntamente está cenando con su ex con motivo del 14 de febrero, en un restaurante de la ciudad de Guadalajara.

En ese momento, Belinda se fue a Nueva York por cuestiones laborales, mientras que presuntamente Christian Nodal fue de visita a casa de la familia de Guzmán, pues mantenían una muy buena relación.

Por el momento no se ha confirmado si en el video del 14 de febrero, efectivamente son Nodal y su ex, pues la grabación es poco nítida y aunque hay similitud entre Christian Nodal y María Fernanda Guzmán, no es posible apreciarlos con claridad.

Con información de Tv Azteca