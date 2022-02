El "Cochiloco" llora al recordar historia de su niñez: “Nadie fue a mi graduación de la primaria” (VIDEO)

El actor mexicano, Joaquín Cosío, mejor conocido por interpretar al narcotraficante “Cochiloco” en la película “El Infierno”, lloró al recordar una historia de su infancia debido a que el día en que se graduó de la primaria, nadie de su familia acudió a la ceremonia para acompañarlo.

“Cuando me gradué de la primaria hubo una ceremonia y no fue nadie de mi familia porque no podían, estaban ocupados. Pero cuando pasó a recibir mi diploma, mientras a todos los niños pasaban y les aplaudían, no me aplaude nadie porque no estaban", aseveró el actor Joaquín Cosío.