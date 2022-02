Pleitazo en Imagen Radio: Janeth León renuncia por misoginia y groserías de Héctor Rodrigo

La joven conductora, Janeth León estalló ante los malos tratos y misógina del conductor, Héctor Rodrigo, pues renunció a Imagen Radio este día.

He tomado la decisión de dejar de trabajar en Imagen Radio Puebla. pic.twitter.com/HrayJNtRFM

A través de redes sociales, Janeth León dio a conocer que dejaba la co-conducción de Imagen Radio a lado del periodista.

Un día antes, la conductora había mostrado su enojo en contra de Héctor Rodrigo, pues escribió en su cuenta de Instagram:

“Definitivamente hay lugares donde no puedes estar más. Sin respeto no se vivir, no se trabajar”, publicó en su cuenta de la red social.