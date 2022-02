Valerio se solidariza con Janeth León por groserías de Héctor Rodrigo

El conductor de Imagen Noticias, Juan Carlos Valerio, mostró solidaridad hacia Janeth León tras renunciar a Imagen Radio ante los malos tratos y misoginia por parte de Héctor Rodrigo.

A través de redes sociales, Juan Carlos Valerio apoyó a su co-conductora de noticias tras dejar el programa radiofónico.

Es que, Janeth León estalló ante los malos tratos por parte de Héctor Rodrigo que realizaba durante las transmisiones de Imagen Radio, por lo que renunció al programa radiofónico.

De acuerdo a fuentes consultadas por CAMBIO, el jueves pasado Héctor Rodrigo le gritó a la periodista sólo por estornudar mientras estaba el programa radiofónico al aire.

Ante esto, Janeth León no aguantó más y renunció, pues compartió una storie en su cuenta de Instagram donde mostró su enojo.

“Definitivamente hay lugares donde no puedes estar más. Sin respeto no se vivir, no se trabajar”, publicó en su cuenta de la red social.