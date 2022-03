Luis de Llano se metió a mi cama cuando tenía 14 años en vez de protegerme: Sasha Sokol acusa

La ex integrante de Timbiriche, Sasha Sokol, rompió el silencio en el Día Internacional de la Mujer para acusar al ex productor de Televisa, Luis de Llano de abuso, pues aseveró que tuvieron una relación cuando ella apenas tenía 14 años de edad.

Luis de Ya no Mientras mujeres en mi situación no nos atrevamos a hablar con la verdad, seguirá habiendo hombres como Luis de Llano. Desde los 14 años quise creer que fui responsable de lo que pasó. Hoy comprendo que mi única responsabilidad fue guardar silencio.

A través de su cuenta de Twitter, la también actriz acusó a Luis de Llano de mantener una relación con ella, cuando era menor de edad.

Esto se debe a que hace dos días, Luis de Llano retomó la relación que sostuvo con la cantante durante el programa de Yordi Rosado, donde sentenció que se enamoró de ella.

“Sí tuve un romance yo con Sasha, me enamoré y me mandó al demonio, lo admito, tuve un momento en que convivimos mucho y estuve muy enamorado de ella y un día me dijo nada que ver, y nada que ver y se acabó”, confesó el productor en entrevista.

Ante esto, la cantante retomó esta revelación para romper el silencio y acusar al ex productor de abusar de ella.

