Pati Chapoy también sale a defender a Yordi Rosado de Sasha Sokol

Sasha Sokol sigue recibiendo reclamos por parte de otros famosos luego de que se lanzara contra Yordi Rosado por la entrevista que realizó a Luis de Llano.

Fue hace unos meses cuando Rosado realizó una entrevista a De Llano para su canal de Youtube y él hablaba sobre Sokol, sin embargo, ella comentó que fue falta de empatía por el conductor de no pensar en ella.

Uno de los primeros artistas en saltar a favor de Yordi fue Mauricio Castillo, quien aseguró que no era su responsabilidad del conductor ser empático con la cantante.

Y ahora, un segundo famoso fue Pati Chapoy, quien abordó el tema en su programa de televisión, resaltando que cuando se hace una entrevista, a veces ya no se sabe ni qué decir.

"Hay un punto que se nos está olvidando, muchas veces cuando estás realizando una entrevista tú también te quedas mudo, no sabes qué hacer ni qué decir", dijo la presentadora.

Aunque Chapoy argumentó que no se estaba poniendo a favor de nadie, reconoció que, al existir declaraciones fuertes, el entrevistador no sabe cómo reaccionar.

“Me ha pasado que de pronto me sueltan una bomba y no sé cómo reaccionar, me quedo muda; seguro eso le pasó a Yordi", agregó.